Senada Nurkiç, seks işçisi olduğunu kabul etmesinin ardından işini kaybetti

Bosna Hersek'te popüler Pink televizyonunda yayınlanan 'The Mighty Program' adlı programın sunuculuğunu yapan 26 yaşındaki ünlü reality şov yıldızı Senada Nurkiç, seks işçisi olduğunu kabul etmesinin ardından işini kaybetti.Nurkiç, seks işçisi olarak çalıştığını söylemesinden bir ay sonra kanal yönetimi tarafından işten atıldı.Kanal yönetiminden bir kaynak, "Program eğlence amaçlı olup kimseyi küçük düşürmek gibi bir niyeti olmasa da, kanal yönetimi programın yayınının durdurulması kararını aldı. Kararın nedeni izleyicilerden çok fazla şikayet gelmesi ve ulusal kanal olmamız" dedi.