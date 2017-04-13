Hindistan’da Bollywood’un tahtını sallayan Tamil film endüstrisi Kollywood, kadın yıldız olarak Bergüzar Korel’i seçti

Arap dünyasının en çok beğenilen kadın oyuncusu olan Bergüzar Korel, şimdi de milyonlarca izleyicisi olan Hint film endüstrisi ‘Kollywood’un en başarılı aktörü ile başrol oynayacak.Arap dünyasında en beğenilen kadın yıldız oylamasında birinci gelen Korel, Kollywood'un en ünlü erkek oyuncusu Nikesh Ram ile kamera karşısına geçecek.Deccan Chronicle gazetesinin haberine göre Korel, büyük bölümü Dubai'de ve bazı sahneleri de Burj Khalifa kulesinde çekilecek aşk filminde Tamil aktörün aşık olduğu Arap kadınını canlandıracak.Kollywood'un ünlü yönetmeni Francis Markus, film için neden Bergüzar Korel'i seçtiklerini gazeteye şöyle anlattı: “Senaryoya göre iş bulmak için Dubai'ye giden kahramanımız burada Tamil kültürüne ilgi duyan bir Arap kadına aşık oluyor. Bu role uygun bir kadın başrol oyuncusu ararken, Bergüzar Korel'in 1'inci seçildiği Arap anketinin haberini okuduk. Bizim için mükemmel bir seçim olacağını düşündük.”