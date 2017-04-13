Cem Yılmaz’ın yakın arkadaşı Ozan Güven'in başrolde yer aldığı Fi’ye konuk oyuncu olarak katılacağı öğrenildi

Çok satan kitaplar listesinden uzun süre inmeyen Fi Çi Pi’nin ilk uyarlaması Fi dizisi, 31 Mart Cuma günü ilk 3. bölümüyle görücüye çıktı. Online platform üzerinden yayınlanan yeni dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla olduğu kadar cesur sevişme sahneleriyle de dikkatleri üzerine çekti. Özellikle konuk oyuncu Özge Özpirinçci ve başrollerden birini canlandıran Ozan Güven’in sevişme sahnesi uzun süre gündemdeki yerini korudu. İlk 3. bölümü yayınlanan diziye Burak Sergen, Özge Özpirinçci, Nesrin Cevadzade gibi güçlü isimler konuk oldu. Fi’nin 4. bölümünde ise ekran başındakileri büyük bir sürpriz bekliyor. Peki, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?Cem Yılmaz, çok yakın arkadaşı aynı zamanda filmlerinin vazgeçilmez oyuncu Ozan Güven’in tutkulu, başarılı, kendini aşka adayan Psikiyatrist Can Manay’ı canlandırdığı diziye konuk oyuncu olarak katıldı. Ünlü komedyen, Fi dizisinin 4'üncü bölümünde izleyici karşısına çıkacak. Cem Yılmaz’ın rolü hakkındaki detayların belli olacağı Fi’nin yeni bölümü 14 Nisan Cuma günü yayınlanacak.