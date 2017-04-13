Sevişme sahneleriyle ilk günden beri konuşulan Fi dizisi rekora koşuyor.

Puhu TV’de ilk üç bölümü yayınlanan ‘Fi' dizisi, seyircisinden tam not aldı.10 günde 10 milyon izlenme oranına ulaşan dizinin devamı ise merak konusu olmaya başladı.21 Nisan’da yeni bölümleriyle ekrana gelecek olan projede; Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi rol alıyor.Çok satan kitaplar listesinden uzun süre inmeyen Fi Çi Pi’nin ilk uyarlaması Fi dizisi, 31 Mart Cuma günü ilk 3. bölümüyle görücüye çıktı.Online platform üzerinden yayınlanan yeni dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla olduğu kadar cesur sevişme sahneleriyle de dikkatleri üzerine çekti.Özellikle konuk oyuncu Özge Özpirinç ve başrollerden birini canlandıran Ozan Güven’in sevişme sahnesi uzun süre gündemdeki yerini korudu. İlk 3. bölümü yayınlanan diziye Burak Sergen, Özge Özpirinçci, Nesrin Cevadzade gibi güçlü isimler konuk oldu.