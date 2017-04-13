Kenan İmirzalıoğlu, iki yıl aradan sonra dev bütçeli bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanıyor

Kenan İmirzalıoğlu, dizi setlerine görkemli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.Geçtiğimiz günlerde "Vatanım Sensin"in de yapımcısı olan O3 Medya ile anlaşan oyuncu, yeni sezonda bir dönem dizisiyle hayranlarının karşısına çıkacak.En son "Karadayı"da rol alan İmirzalıoğlu, Osmanlı tarihinin önemli bir kesitini ekrana taşıyacak dizide Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracak.Hem bütçesinin hem de İmirzalıoğlu'na ödenecek ücretin astronomik olduğu konuşuluyor.