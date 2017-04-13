Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Arap turistlerin 2 portakal suyuna 50 TL verdiğini görünce yapılan haksızlığa gelemedi ve sosyal medya hesabından "Gerçek haram bu" diye isyan etti

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Arap turistlerin kazıklandığına şahit olunca isyan etti. Mavi Marmara'da turistlere 2 adet portakal suyunun 50 TL'ye satıldığını gören Mola, Instagram'ın hikaye bölümünden fotoğraf paylaşıp üzerine "Ve unutmayın gerçek haram işte bu, gözümüzün içine baka baka yiyorlar bizi, hepimizi!" diye isyan etti.Ünlü oyuncu, turistlere yapılan haksızlığa tahammül edemeyip Instagram hesabından bu durumu ifşa etti. Fotoğrafın üzerine de şöyle yazdı: Aldıkları 2 portakal suyuna 50 TL aldılar gözümün önünde Arap turistlerden...Ve tüm turistlere yapıldığı gibi onları sömürüp " namusumla çalışıyorum" diyen bir yurdum insanı daha...Ve unutmayın gerçek haram işte bu, gözümüzün içine baka baka yiyorlar bizi, hepimizi!