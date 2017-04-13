'Diriliş Ertuğrul'un 85. bölüm fragmanı yayınlandı. İzleyicinin beklediği an geliyor, intikam ateşiyle yanıp tutuşan Ertuğrul, Bizanslıların kalesini fethediyor

TRT1 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi ' Diriliş Ertuğrul'un 85. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçen bölümde en yakın adamlarından birini ve kardeşini kaybeden Ertuğrul'un gözünü intikam hırsı bürüyor ve Bizanslıların kalesini fethediyor.Ertuğrul, Bizanslıların kalesini fethetmeye gidiyor, Bizanslılar adeta ne yapacaklarını şaşırıyor. Beklemedikleri bu hamle karşısında Ertuğrul, Bizanslıların kalesini alıyor.' Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü 19 Nisan Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında olacak.