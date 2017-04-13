Sosyal medya hesabından "itle uyuyan pireyle uyanır" şeklinde bir açıklama yapan Ömür Varol'a cevap veren Nihat Doğan, "Alnıma bardakla vurdu. Ben de onu bir güzel sevdim" dedi

Sosyal medya hesabından "itle uyuyan pireyle uyanır" şeklinde bir açıklama yapan Ömür Varol'a cevap veren Nihat Doğan, "Alnıma bardakla vurdu. Ben de onu bir güzel sevdim" dedi.Beyaz TV'nin en çok izlenen programı "Söylemezsem Olmaz"da önceki gün ortalık fena karışmış, programı hazırlayan ve sunan Ömür Varol ile yorumcu Nihat Doğan yayın sonunda yumruk yumruğa kapışmıştı.İkili arasında yumrukların savrulduğu, çay bardaklarının uçuştuğu büyük kavgayı, araya giren güvenlik görevlileri ve çalışanlar güçlükle yatıştırdığı iddia edilmişti. Kavganın sebebi programın kadın yorumcusu Bircan İpek'in magazin haberlerine neden daha fazla yer verilmediğini sormasının ardından başlayan tartışmaydı.Bu kavganın ardından Nihat Doğan ve Bircan İpek "Söylemezsem Olmaz" programına devam ederken Ömür Varol ise bu projede çalışmak istemediğini yönetime bildirerek ayrıldı.Magazin gündemine bomba gibi düşen kavgayla ilgili ilk açıklama Ömür Varol'dan geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Varol, "İtle uyuyan, pireyle uyanır" ifadelerine yer vermişti. Beyaz TV ekranlarından Varol'un bu sözlerine yanıt veren Nihat Doğan, "Alnıma içinde sıcak çay olan bardakla vurdu. Sonrasında ben de onu bir güzel sevdim. İnsanın içindeki her şey diline vurur. Bizi aşağılayıp it, köpek filan diye hakaret etmiş. İçinde ne varsa, dışarıya vurmuş yani..." şeklinde konuştu.