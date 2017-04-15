Fehmi Koru, kişisel blog sitesinde yayımladığı yazısında referandum kararını açıkladı...

Abdullah Gül ile olan yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, kişisel blog sitesinde yayımladığı yazısında referandum kararını açıkladı.Yazısında, oğlu Dr. Ahmet Koru'nun kendisine referandum gündemine ilişkin “Yarın sitendeki yazında hangi maddelerden ve gerekçelerden dolayı anayasa değişikliği paketine karşı olduğunu yazabilir misin?” ifadeleriyle gönderdiği notu paylaşan Koru, "Malum yarın 18 maddelik anayasa değişiklik paketini oylamak üzere sandık başına gideceğiz. Değişikliğe en baştan karşı çıkan bendenizin neden ‘Hayır’ oyu kullanacağımı maddeler halinde sizlerle paylaşmamı istiyor Ahmet…" diyerek referanduma ilişkin görüşlerini açıkladı."Ancak sorun şurada: Halen yürürlükte olan ‘parlamenter sistemi’... Yeni adıyla ‘Cumhurbaşkanı sistemi’ adı verilen, ama aslında ‘Türk tipi başkanlık sistemi’ olduğunu hepimizin bildiği farklı bir sistemle değiştirmeyi öngören pakete... O paket içerisinde yer alan maddeler yüzünden karşı değilim ben…" ifadelerini kullanan Koru, Parlamenter sistemi tarihi ve coğrafi sebeplerle Türkiye için daha uygun bulduğundan ötürü mevcut sistem değişikliğine karşı olduğunu açıkladı.Yazısında "‘Parlamenter sistem’ Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bir yerlerden ithal edilmedi. Ülkemizde 1876’dan beri parlamento var; birkaç kez kesintiye uğrasa bile, yaklaşık 150 yıldır Meclis’e göndereceğimiz vekilleri seçmek için sandık başına gidiyoruz." diyen Koru, "İstiklâl Savaşı’nı bizzat yürütmüş, bu sebeple hak ettiği ‘Gazi’ unvanına sahip bir Meclis bizimki… ‘Tek adam’ diye anılan Mustafa Kemal Atatürk herhalde isteseydi ‘başkanlık sistemi’ ile yetkilerini pekiştirebilirdi; bunu yapmadı, yapamadı." ifadelerini kullandı.Koru, Başkanlık Sistemi tartışmalarıyla ilgili olarak sıkça verilen ABD örneğine ilişkin de şunları söyledi:"Ayrıca.. ‘başkanlık sistemi’ ile yönetilen ülkelerin hem tarihi arka-planları, hem de coğrafi yapıları bizden çok farklıdır; sözgelimi iç-savaşlar sonrasında büyük zahmetlerle kurulabilmiş ABD.. herbiri ayrı bayrağa ve parlamentoya sahip 50 ayrı devletin (eyalet) birleşmesinden oluşuyor… Biz öyle bir ülke miyiz?Ahmet, sevgili oğlum, ben bu yüzden yarın ‘Hayır’ oyu kullanacağım."