Anne dizisinin Şule karakteriyle gündemde olan Gonca Vuslateri, nasıl keşfedildiğini anlattı

Bodrum'da meşrubat satarken Selçuk Yöntem'le karşılaştığını, onun "Oyuncu musun?" sorusuyla tanıştıklarını ve o günden beri çok yakın olduklarını anlattı."Türkiye’nin her yerini gezip çalıştım, beyaz eşya tanıtımında balon şişirme işi bile yaptım. Mesela yazları Bodrum’da boynuma tepsiyi asarak meşrubat satardım. Bir gün Selçuk Yöntem gördü. Daha dizilerde oynamıyordum. Enerjimden anladı sanırım, “Oyuncu musun?” diye sordu. Sırtım o kadar çökmüştü ki bütün meşrubatı aldı. O gün bugündür de babam gibi.Annesinin "Tiyatrocu ol" tavsiyesine uyup oyuncu olmaya karar veren Gonca Vuslateri, Müjdat Gezen'le olan bir anısını da şöyle dile getirdi: "17-18 yaşımda okulda yatıp kalkıyordum. Bu yoklukla savaşamayacağımı düşündüm bir gün, Müjdat Hoca 'Ben sana bu hakkı vermiyorum' diye masaya vurdu. Bir daha açlık tokluk düşünmeden sadece sanatı düşünerek işimi yaptım."Anne dizisindeki Şule karakterinden sonra yaşadığı değişimi dile getiren oyuncu, "Bu role başladıktan sonra derim çok hassaslaştı. Okuduğum her haberde gazeteyi tutamıyorum, parmaklarım yanıyor. Şiddetle ilgili hiçbir şeyin mantıklı açıklaması yok. Ama muazzam bir şiddete düşkünlük var."Her döneminin zorluklarla geçtiğini söyleyen Vuslateri, son beş-altı yılki durgunluğunun sebebini gündeme ve Türkiye’nin kendisine bağlıyor. Tek hedefinin oyunculuk yapmak olduğunu söylerken şu sözlerle anlattı: "Zaman zaman zorluklar çekiyorum; ekonomik sıkıntılarım, gerçekleştiremediğim hayallerim oluyor. Hâlâ bazen rolümle ilgili sıkıntılar yaşıyorum. Tedirginliklerim var. Ama tedirginliğimden çok mutluyum. Çünkü eğer halkı kazanmışsam anlattığım hikâyeler ömür boyu anlatılır, simit de satsam bana yine “Bu kız oyuncu” derler diye düşünüyorum. Benim tek hedefim kendime ‘oyuncu’ dedirtmek."Parasızlık yaşadığı dönemleri "Türkiye’nin her yerini gezip çalıştım, beyaz eşya tanıtımında balon şişirme işi bile yaptım" sözleriyle ifade eden Vuslateri, Selçuk Yöntem tarafından nasıl keşfedildiğini şu sözlerle anlattı: "Mesela yazları Bodrum’da boynuma tepsiyi asarak meşrubat satardım. Bir gün Selçuk Yöntem gördü. Daha dizilerde oynamıyordum. Enerjimden anladı sanırım, 'Oyuncu musun?' diye sordu. Sırtım o kadar çökmüştü ki bütün meşrubatı aldı. O gün bugündür de babam gibi."