Ünlü modacı Şeyma Subaşı, katıldığı festivalde giydiği şort görünümlü pantolonuyla sosyal medyanın diline düştü

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, katıldığı festivalden görüntüler paylaştı. Subaşı'nın giydiği yırtık pantolon sosyal medyada gündem oldu.Şeyma Subaşı, giydiği aşırı yırtık pantolonuyla Instagram'dan yorum yağmuruna tutuldu. Herkes "şort mu giymiş pantolon mu" diye yorumda bulundu.Kaynak: Haberler.com