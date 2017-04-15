Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, filmlerindeki başarısı kadar mutfaktaki başarısını da gösterdi. Mutfağa girip incecik sarmalar saran Gökbakar, mutfaktaki yeteneğini de ortaya koydu

Şahan Gökbakar, Yaprak Sarması Sararak Mutfaktaki Hünerlerini Sergiledi 5 saat önceÜnlü komedyen Şahan Gökbakar, filmlerindeki başarısı kadar mutfaktaki başarısını da gösterdi. Mutfağa girip incecik sarmalar saran Gökbakar, mutfaktaki yeteneğini de ortaya koydu.' Recep İvedik' film serisi ile pek çok başarı elde eden Şahan Gökbakar Instagram'dan sarma sardığı görüntüleri paylaştı. Ünlü komedyen mutfaktaki yeteneğini de cümle aleme gösterdi.Başarılı komedyen, sarma sarıp tarif verdiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Şahan Gökbakar'ın bu paylaşımını 640 bine yakın kişi izledi. Gökbakar, sarma sarmak konusunda oldukça yetenekliydi.Kaynak: Haberler.com