Referandum sonuçlarını sevinçle karşılayan vatandaşlar Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikametinin bulunduğu Kısıklı'da bir araya gelerek sevinç gösterilerine başladı

Vatandaşlar, Evet'in çıkmasıyla vatandaşlar sevinç gösterisinde bulunmak üzere bir araya geldi. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu sıralar bulunduğu Huber Köşkü, AK Parti İl Başkanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikametinin bulunduğu Kısıklı'da bir araya gelerek sonucu kutlamaya başladı.