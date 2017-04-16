Özge Özpirinçci, yogaya başlarken asla yapamam dediği "Lotus" hareketini yaptı. Ünlü oyuncunun ayaklarıyla yaptığı zor hareketi gören hayranları hayrete düştü

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci yogaya başlarken fotoğrafını çektirdi. Pirinçci fotoğrafını Insyagram hesabından paylaştı.Asla yapamam dediği "Lotus" hareketini yapan Özpirinçci'nin ayakalarıyla yaptığı zor hareketi görenler hayrete düştü. Ünlü oyuncu paylaşımına, "Benim icin "namaste"lerin en guzeli! Yogaya baslarken asla yapamam herhalde diye düşündüğüm pozlardan biri; 'Lotus'" notunu ekledi.