Survivor 2017'de dün oynanan dokunulmazlık oyununu ünlüler kaybetti. Bakın eleme potasına kim girdi?

Survivor'da elemeye kim kaldı, dokunulmaz oyununu kim kazandı? sorularının cevapları belli oldu. Survivor son bölümde Bil Bakalım'ın galibi Pınar oldu. Dokunulmazlık oyunun gönüllüler bireysel dokunulmazlığı ise Adem kazandı. Ada konseyinde adı en çok yazılan Sabriye elemeye kaldı.Survivor son bölümde ünlüler ile gönülller takımları Bil Bakalım'da karşı karşıya geldi.Bir sonraki ödül oyununda 1,5 katı yemek yeme ödüllü Bil Bakalım'da erkeklerde Gökhan, kadınlardan ise Pınar finale kaldı. İki isim arasındaki yarışmayı Pınar kazandı.Acın Ilıcalı dokunulmazlık oyunu öncesi iki takımada müjdeli haberi verdi. Survivor yarışmacıları ile prodüksiyon arasında oynanan ve berabere biten maçın ödül herkese 1,5 dilim cheesecake oldu. Ayrıca bütün Survivor yarışmacılarına Lyon Beşiktaş maçını izleme hakkı verildi.İki takım arasındaki dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Bireysel dokunulmazlık sembolü ise Adem'in oldu.Ada konseyinde adı en çok yazılan Sabriye elemeye kaldı.Sıradaki dokunulmazlık oyunuyla Berna, Gökhan ve Sabriye'den sonraki son elemeye adayı belirlenecek ve en az oyu alan birleşme partisi sonrası Survivor'dan elenen ilk isim olacak.