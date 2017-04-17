Milliyet Cadde yazarı FOX'un yeni dizisindeki albayın kim olabileceğine dair bir yazı yazdı.

FOX'un ilk bölümüyle beğeni toplayan Savaşçı dizisi, hikayesiyle de beğeni topladı. Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu, Murat Serezli'nin canlandırdığı Kılıç Timi'nin başındaki Albay Halil İbrahim Kopuz'un, gerçek hayatta kim olabileceğine dair bir yazı kaleme aldı.Balyoz davasında darbeci olarak yargılanan en genç subaydı. Mahkeme 13 yıl dört ay hapis cezasına çarptırdı. İki yıl Hasdal Askeri cezaevi’nde yattı. Yarbay Özgür Ecevit Taşcı tahliye olur olmaz, Kosova’da görevlendirildi. Şimdi ise Bingöl’de. Bu haberi okuyunca aklıma, ‘Savaşçı’ dizisindeki Albay Halil İbrahim Kopuz geldi. Üç ‘özel birlik’ dizisindeki tek Balyoz davasından mağdur asker karakteri.İlk bölümde hapisten çıkarılıyor ve “Eski Tim’ i topla” emri veriliyor. Murat Serezli’ye sordum şu yanıtı verdi: “Evet gerçekten içerik haliyle benim karakterimle örtüşüyor gibi. Hazırlıklarımız sırasında herhangi bir gerçek kişinin dizimizdeki yansıması olduğum yönünde bir bilgi verilmedi. Belki yazarımız Süleyman Bey (Süleyman Çobanoğlu) haberdeki kişi ya da benzer hikayesi olan bir başka üst düzey subayın hikayesinden feyz almış olabilir. O konuda da bir bilgim yok. Tahminimce aynı kaderi ve sonra görevlendirilmeyi paylaşan birden fazla kişi vardır, o yakın tarih sürecimizde. Bir başkası da olabileceği gibi, tamamen tahminle üretilebilecek de bir hikaye, çıkış noktası bu aslında.” Merak ettim dizi, 2012 yılında çekilmiş olsa senaryo nasıl olurdu?