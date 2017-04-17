Zerrin Tekindor, oğlunun yönettiği oyun için sevgilisi Haluk Bilginer ikinci bir yönetmen isteyince ikilinin arası açıldı

Ünlü oyuncular Zerrin Tekindor ve Çetin Tekindor'un oğulları Hira'nın yönettiği 'Arzu Tramvayı' oyunu için Haluk Bilginer, ikinci bir yönetmen istedi.Zerrin Tekindor, sevgilisi Haluk Bilginer'in oğluna güvenmemediğini görünce ikilinin arası açıldı.Star TV'de yayınlanan programın özel haberine göre, Zerrin Tekindor ve Haluk Bilginer'in oynadığı 'Arzu Tramvayı' oyununu Tekindor'un oğlu Hira yönetti.Ancak Bilginer, oyunun hemen oynanmamasını ikinci bir yönetmenin de görmesini istedi. Bunun üzerine Zerrin Tekindor, sevgilisinin oğluna güvenmediğini görünce ikilinin arası açıldı.