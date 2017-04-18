MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandumun kaybedeninin MHP olduğunu yazan Milliyet gazetesi yazarı Mehmet Tezkan’a Meclis kürsüsünden ağır hakaretler etti.

Referandumun ardından ilk grup toplantısını yapan Bahçeli, MHP tabanının ‘Evet’ kampanyasına yeterince destek vermediği, sonuçta da fazla etkili olmadığı yönünde yorum yapanlara sert çıktı.MHP’nin suçlanmaya başladığını söyleyen Bahçeli, “Yüzde 80’in oy vermediğini ahlaksızca uydurdular. Bunu söylerken keyiflendiler, ellerini ovuşturdular. Ülke haritasına baktılar, bölge bölge, şehir şehir bizden gelen veya kaçan oyları üstün zekalarıyla yorumlamaya başlamadılar. Bu şahsiyetsizler, ‘Evet’ tercihinde bulunan vatandaşlarımızın hangi partiden olduğunu nasıl çıkardılar?” diye sordu.Bu noktada isim vermese de açıkça Milliyet gazetesi köşe yazarı Mehmet Tezkan’ı hedef alan Bahçeli, “Milliyet gazetesinde köşesi bulunan bir ezik, ‘Referandumun kaybedeni MHP’ demiş. Sen necisin, bre ahlaksız, bre kemiksiz! Tabanımızın yüzde 80’i hayır demiş, çünkü canı öyle çekiyor. Öyle olsun istiyor. Kafa almıyor, sanırsınız bidon. Paçalanmış bir MHP olacak diye yazıyor bir ezik de. Bu ve benzeri gazetecilerin ya zekaları bulanmış ya da iradeleri körleşmiştir” ifadelerini kullandı.Yüksek Seçim Kurulu’ndan bir an önce açıklama isteyen Bahçeli şöyle devam etti: “MHP’li kardeşlerimin ne kadar oy verdiği konusunda bu zatların elinde bizim bilmediğimiz bir alet mi vardı? YSK acilen bir açıklama yapmalıdır. Eğer imkan varsa hangi partiden kimlerin ‘Evet’ veya ‘Hayır’ dediğini tespit eden bir mekanizma geliştirilmelidir. FETÖ’ye hesap katan yok, hala aktif halde bulunan kriptoları gören yoktur.”Tezkan dün referandum sonuçlarını değerlendirdiği yazısında ‘kazananları’ değerlendirirken, tek kaybedenin de MHP olduğunu yazmıştı.Tezkan şu ifadeleri kullanmıştı:“Referandumun siyaseten kaybedeni yok mu diyeceksiniz? Vardı.. MHP..Erzurum hariç, MHP’nin güçlü olduğu bütün illerde hayır oyu çıktı.. Örnek Adana.. Örnek Balıkesir..Sonuç şu..MHP’nin genel merkezi evet dedi..MHP’nin tabanının yüzde 80’i hayır oyu verdi..MHP’yi zor günler bekliyor..Siyaset bugünden itibaren başka faza geçti.. Kulvar değiştirdi.. 2019’a odaklandı..”