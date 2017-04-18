Ahmet Hakan'ın Cem Küçük'ün tutuklanması gerektiğine ilişkin iması sonrası Küçük'ün cevabı çok sert oldu

Ahmet Hakan, referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından Twitter'da "Evet kazandı ama savaşa hazır olun" yazan Cem Küçük'e sert tepki gösterirken Küçük'ün bu mesajı sonrası tutuklanması gerektiği imasında bulundu.Cem Küçük ise Twitter hesabından Ahmet Hakan'ı kendisini hedef göstermekle suçlarken, oldukça ağır ifadeler kullandığı mesajları art arda paylaştı.Ahmet Hakan televizyon programında Cem Küçük'ün attığı tweete ilişkin yaptığı açıklamada "Bu herif bunu nasıl söyler ya! Biri de çıkıp da buna dur demez mi?" dedi.Bunun üzerine Ahmet Hakan'a Twitter üzerinden yanıt veren Cem Küçük"Ahmet Hakan yarın yolda beni görsen korkudan dizlerin titrer. Ama ekranda tek taraflı küfür kolay. Tam ürkek kedisin be birader" dedi.İkili arasındaki bu tartışmanın daha ne kadar ileri gideceği şimdiden merak konusu olurken Cem Küçük'ün Ahmet Hakan'la ilgili atmış olduğu dikkat çeken tweetler ise şöyle:- Ahmet Hakan bu gece tüm kininle yok edilmemi ve tutuklanmamı istedin.Alenen bana savaş açtın. Bakalım kim kimi bitirecek?- Ahmet Hakan yarın yolda beni görsen korkudan dizlerin titrer. Ama ekranda tek taraflı küfür kolay. Tam ürkek kedisin be birader.- 2 yıldır ben ne dediysem onu yaptın,adeta emir erim oldun.Muhalifler bile sana Yozgat kuzusu diyor. Ben de sana "aferin Ahmet" dedim.- Benim sana kinim yok.Sen bizim laflarımızı bülbül gibi öttükçe yolda görürsem kafanı okşarım. Aferin Ahmet aferin, aferin derim- Ahmet Hakan radikal sol terör örgütleriyle aran çok iyi,o terörist grup yorumu da çok övdün.bu terörizmin yanında zihniyetle de savaşacağız.- Ahmet Hakan senin tek arzun dostun teröristler tarafından benim yok edilmem. Açıkça katlimi istiyorsun. Bu terör zihniyetiyle savaşacağım.