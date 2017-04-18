18 Nisan 2017

'Söz' dizisi reytinglerde birinci oldu! Sosyal medya onu konuştu!

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın yaptığı Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlu asker dizisi 'Söz', dün akşamın 'tüm kişiler' kategorisinde en çok izlenen dizi oldu