'Vatanım Sensin'in yeni bölüm fragmanında 'binbir surat' lakaplı Yüzbaşı Yakup, yakalanarak idam ediliyor. Bu sahne herkesi ekrana kilitleyecek

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Vatanım Sensin'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her kılığa girerek Cevdet'e büyük yardımları dokunan Yüzbaşı Yakup yakayı ele veriyor ve Kuvayiciler tarafından idam ediliyor.Geçen bölümde silahları Anadolu'ya gönderirken Yunanlılara yakalanacak diye büyük stres yaşayan Azize ve Cevdet bu bölümde rahat bir nefes alıyor. Silahlar Anadolu'ya gönderiliyor, direniş başlıyor.'Vatanım Sensin'in yeni bölümü 20 Nisan Perşembe günü izleyici ile buluşacak.