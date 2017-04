24 yaşındaki model Kate Upton, katıldığı yarışma programında Britney Spears taklidi yaptı, ortalık yıkıldı

Şarkıcı Britney Spears'ın 1998 yılında yayınlandığında tüm dünyayı kasıp kavuran şarkısı (Hit Me Baby) One More Time, bu kez Kate Upton tarafından yorumlandı!Sports Illustrated dergisinin kapak kızı Kate Upton, ünlülerin playback yaptığı 'Lip Synch Battle' adlı yarışma programına katıldı. Britney'in klibindeki unutulmaz anları, Kate Upton ile bir üst seviyeye taşıdı!