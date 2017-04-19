YSK'nın referandumda aldığı karar tartışmalara neden olmuştu. Gülse Birsel de "malzeme"yi bulunca fırsatı kaçırmadı ve kararı böyle ti'ye aldı.

Pazar günü yapılan referanduma YSK'nın, mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli sayılmasına yönelik aldığı kararı damga vurdu.Hürriyet yazarı Gülse Birsel de bugünkü yazısında YSK'nın bu kararını, kendine has üslubuyla kaleme aldı.Sanırım 2018, en geç 2019’da bir seçim olacak.YSK’nın referandum günü akşamüzeri aniden beliren “Vatandaşı mağdur etmemek için 2010’dan beri kanunda yazanı kaale almadık, mühürsüz pusulaları, zarfları da saymaya birdenbire karar verdik, e çöpe mi gitsin o kadar irade?” şeklindeki hümanist felsefesini dikkate alarak...Gelecek seçimde oylarımızı:- Peçeteye yazıp versek kabul edilebilecek mi?- Twitter’dan YSK’ya DM olarak yollasak sayılabilecek mi?- Kahve zincirlerindeki gibi kahvenin süt köpüğünün üzerine oyumuzu yazıp seçim kuruluna ikram etsek sayıma girebilecek mi?- Kartvizitin arkasına not edip çocukla yollasak geçerli oy olabilecek mi?- Tırnaklı uzun pidenin üzerine çöreotuyla yazıp pideyi sandığa atsak işleme sokulabilecek mi?- Kâğıttan uçağın üzerine oyumuzu yazıp oy verilen okulun bahçesine doğru uçursak kabul edilecek mi?- Bir arkadaşa oyumuzu söylesek, o da gidip sandık görevlisine “İki gözüm önüme aksın ki böyle oy verecekmiş” dese olabilecek mi?Bence hepsi kabul edilsin. Böylece ne sandık görevlilerinin sabahın karanlık saatlerinde gidip oy pusulası ve zarfları saatlerce mühürlemelerine gerek kalır ne de milletin işini gücünü, okuduğu, yaşadığı şehri bırakıp seçmen kütüğüne gidip, sıraya girip oy vermesine.Sayın YSK, ama zorla mizahçıya malzeme veriyorsunuz, ben ne yapayım?