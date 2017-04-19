TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Şeyma Subaşı, Instagram hesabından fotoğraf paylaşıp "evleniyorum" diyerek müjdeyi verdi

Ünlü modacı Şeyma Subaşı, Instagram hesabından "Evleniyorum" diyerek fotoğraf paylaştı. Sevgilisi Acun Ilıcalı ile Subaşı'nın ne zaman nikah masasına oturacakları merak konusu oldu.Şeyma Subaşı, Instagram hesabından fotoğraf paylaşıp İngilizce olarak "Büyük aşkın olduğu yerde büyük mucizeler vardır" dedi. Ardından "evleniyorum" diye not düştü.