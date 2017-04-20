'Kurtlar Vadisi' hayranlarının heyecanla beklediği 15 Temmuz darbe girişimini anlatan sinema filmi 'Kurtlar Vadisi Vatan' filminden ilk görüntüler geldi

Merakla beklenen sinema filmi ' Kurtlar Vadisi Vatan'ın filminin çekimlerinin Antalya'da başladığını ilk kez açıklamıştı. Filmden ilk fotoğraflar da ortaya çıktı.Kurtlar Vadisi'nin fenomen karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz, " Kurtlar Vadisi Vatan" sinema filmi ile hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Pana Film deneyimli kadrosu, senaryosu, kurgusu ve müzikleri ile yine iddialı bir filmle seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan filmin ortaya çıkan görüntülerinde Polat Alemdar'ın FETÖ'cü komutanlardan birine diz çöktürdüğü görülüyor.