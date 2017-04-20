'Fİ' dizisi, 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaşırken, Google'da en çok arananlar listesine girdi

Yapımını Ay Yapım'ın, yönetmenliğini Mert Baykal'ın yaptığı, kadrosunda Ozan Güven, Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsür, Berrak Tüzünataç ve Büşra Develi'nin bulunduğu 'Fi' dizisi, 4,5 ve 6'ıncı bölümleri ile 21 Nisan Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak.Yeni nesil online televizyon puhutv'nin ilk orjinal içeriği olarak 31 Mart'ta ilk üç bölümüyle yayınlanan 'Fİ' dizisi, 3 haftada 17 milyon izlenmeye ulaşırken, Google'da en çok arananlar listesine girdi.'Fi'nin büyük ilgi toplayan ilk üç bölümünün ardından 4,5 ve 6'ıncı bölümleri 21 Nisan'da puhutv'de yayınlanacak.60 dakikalık bölümleriyle dizi sektörü için de yeni bir soluk olan Fİ, Türkiye'de dizi izleme alışkanlığının değişimine öncülük ediyor.