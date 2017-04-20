Geçen günlerde silikonları patlayınca sinir krizi geçiren ünlü oyuncu Ece Uslu'nun rol aldığı 'Dayan Yüreğim' adlı dizi ekranlara veda ediyor

Fox TV'de büyük umutlarla yayın hayatına başlayan 'Dayan Yüreğim' dizisi, 13'üncü bölümüyle ekrana veda edecek. Başrolünü Ece Uslu, Cansel Elçin, Nilay Deniz ve Berk Atan'ın paylaştığı 'Dayan Yüreğim' dizisinin ekran ömrü 13'üncü bölümde son bulacak. Dizi bu kadar erken veda edince akıllara Ece Uslu'nun silikonları patlayınca sette sinir krizi geçirmesi geldi.Endemol Türkiye'nin yapımcılığını üstlendiği dizinin ekibi, çalışma arkadaşlarına attıkları mailde, "Güzel bir maceranın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Dizimiz 'Dayan Yüreğim', 13. bölümde final yapacaktır. Haberini az önce yapımdan aldık ve sizlerle paylaşmak istedik. Herkese yardımları, sabrı ve desteği için sonsuz teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.Dizide her şeyini kaybeden ve yaşadığı büyük acının intikamını almak için savaş veren 'Elvan' karakterini canlandıran başrol oyuncusu Ece Uslu'nun silikonları patlayınca, sette sinir krizi geçirip karavanı dağıttığı gündeme gelmişti.