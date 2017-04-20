Ünlü Matematikçi Ali Nesin'in, YSK'nın referandum kararına ilişkin yaptığı ''Ama bu haksızlık' diyenler geçmişte yaptıklarını gözden geçirsinler.'' açıklaması tartışma yarattı.
Yüksek Seçim Kurulu, mühürsüz pusula tartışmaları sonrasında CHP, HDP ve Vatan Partisi'nin referandumun tam hukuksuzluk nedeniyle iptaline ilişkin başvurularını reddetti. Oylamada 10 üye ret, 1 üye kabul yönünde oy kullandı.
ÜNLÜ MATEMATİKÇİ KARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI
Aziz Nesin'in oğlu, Ünlü Matematikçi Ali Nesin'in Yüksek Seçim Kurulu'nun referandum kararına ilişkin Facebook hesabında yaptığı açıklamada kullandığı ''Ama bu haksızlık diyenler geçmişte yaptıkları haksızlıkları gözden geçirsinler. 367 kararı mesela. Etme bulma dünyası..." ifadeleri, takipçilerinin tepkisini çekti.