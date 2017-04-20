20 Nisan 2017

Ali Nesin'in YSK Açıklaması Tartışma yarattı!

Ünlü Matematikçi Ali Nesin'in, YSK'nın referandum kararına ilişkin yaptığı ''Ama bu haksızlık' diyenler geçmişte yaptıklarını gözden geçirsinler.'' açıklaması tartışma yarattı.