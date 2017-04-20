Cem Küçük, sosyal medyada gündeme getirilen özel hayatına yönelik iddiaları haber yapan OdaTV'ye dava açacağını duyurdu

Oray Eğin ile OdaTV arasında ilişki olduğu yönündeki paylaşımlarının ardından OdaTV'nin hedefine oturan Cem Küçük, yargı yoluna gidiyor.Sosyal medyada Ömer Adıyaman tarafından gündeme getirilen Cem Küçük'ün özel hayatıyla ilgili iddialar, OdaTV tarafından manşete çekilince Cem Küçük'ten sert tepki geldi.Ömer Adıyaman'ın "Eski çalıştığı kurumunda 5 taciz skandalı var. İsimler belli. Şarap masasında görüştüğü isimlerin fotoğrafları çarşaf çarşaf" iddiasıyla ilgili OdaTV haberini alıntılayan Cem Küçük, "Ömer Adıyaman'ı ve bunu haber yapan Odatv ile hukuk önünde hesaplaşmazsam namerdim. Ne aşağılık tiplersiniz" diye tepki gösterdi.