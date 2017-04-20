Cem Küçük, Mavi Marmara sözleri üzerine sosyal medyada linç edilmişti. Hande Fırat'ın dün geceki olayların ardından sabah attığı günaydın tweeti ise manidar bulundu.

Cem Küçük'ün dün akşam bir tv programında Mavi Marmara ile ilgili sözleri olay oldu. Sadece İslamcı camiadan değil pek çok kesimden eleştiri yağmuruna tutulan Cem Küçük, özür diledi ama kar etmedi.Dün gece yaşanan bu olayların ardından Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın "günaydın" tweeti ise Cem Küçük'e gönderme olarak algılandı.Hande Fırat Twitter hesabından "İnsan işaret parmağı ile birini itham ederken diğer üç parmağının kendisini gösterdiğini unutmamalı. Günaydın !" yazdı.