Tuvana Türkay'ın başına öyle bir şey geldi ki...

Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, tatil için gittiği Arjantin'de dolandırıldı.Tuvana Türkay, tatil nedeniyle gittiği Arjantin’de futbol tutkusunun kurbanı oldu.Arjantin'de maç izlemek için bilet alan Tuvana Türkay, biletin sahte çıkması üzerine dolandırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.Oyuncu, yaşadığı talihsizlikle ilgili şunları söyledi: “Uzun bir Güney Amerika tatili yaptım. Çok da güzel zaman geçirdim. Fakat Arjantin’de kandırıldım. Sözde bir derbi maç izleyecektim, ama aldığım bilet sahteymiş. Beni dolandırmışlar.”