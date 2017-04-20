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20 Nisan 2017

Tuvana Türkay futbol tutkusunun kurbanı oldu!

tuvana türkay
Tuvana Türkay'ın başına öyle bir şey geldi ki...
Tuvana Türkay futbol tutkusunun kurbanı oldu! Ünlü oyuncu Tuvana Türkay, tatil için gittiği Arjantin'de dolandırıldı.

Tuvana Türkay, tatil nedeniyle gittiği Arjantin’de futbol tutkusunun kurbanı oldu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Arjantin'de maç izlemek için bilet alan Tuvana Türkay, biletin sahte çıkması üzerine dolandırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"ALDIĞIM BİLET SAHTE ÇIKTI"
Oyuncu, yaşadığı talihsizlikle ilgili şunları söyledi: “Uzun bir Güney Amerika tatili yaptım. Çok da güzel zaman geçirdim. Fakat Arjantin’de kandırıldım. Sözde bir derbi maç izleyecektim, ama aldığım bilet sahteymiş. Beni dolandırmışlar.”

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