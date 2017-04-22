Mavi Marmara çıkışının ardından İslamcı camianın tepki yağmuruna tuttuğu Cem Küçük, Twitter hesabından kendisini anlatan 16 maddelik bir açıklamada bulundu.

Bir televizyon programındaki sözlerinin ardından büyük tepki çeken Cem Küçük'e İHH tarafından da dava açılmıştı.Cem Küçük kendi fikri alt yapısını ve geldiği ekolü anlatan bir tweet zinciriyle "radikal" İslamcılara neden karşı olduğunu açıkladı. Cem Küçük'ün bu tweetleri gelen eleştirilere bir cevap olarak algılandı.İdolünün Halid bin Velid olduğunu yazan Küçük, "Mazlum Müslümanların hakkını Türkiye olarak başka türlü savunma seçeneğimiz yoktur. Davutoğlu ve Gül kafası iflas etmiştir" dedi.1-Ben idolü Halid Bin Velid olan Müslüman bir yazarım. Her zaman da öyle kalacağım. Doğru yolumdan ayrılmam.2-Hem milliyetçilik hem muhafazakarlık ama en ziyade İslamcılık düşüncesi benim siyasal ufkumu şekillendirmiştir.3-Muhafazakarlık-Milliyetçilik-İslamcılık birbirine rakip ekoller değildir. Aynı maddenin üç halidir. Hepsinin özü aynıdır.4-Halkımızın çoğunluğu zalimlere karşı mazlumların yanında yeniden Büyük Türkiye hayalini kurmaktadır.5-Bu yüce idealin önünde bariyer olup bizi daha da güçsüz hale düşürecek yalandan "İslamcı" solcu hurafelere karşı çıkıyorum.6-Büyük tarihçimiz Halil İnalcık da ifade etmektedir ki, İslam medeniyetimiz bir ticaret ve piyasa medeniyetidir.7-Biz Müslümanlar “Rızkın onda dokuzu ticarettedir” diyen ve kendisi de tüccar olan Peygamber Efendimizin ümmetiyiz.8-Biz Müslümanların paraya, ticarete ve piyasaya düşman bir ideolojiye kapılmamız sadece küffarın ekmeğine yağ sürer.9-Müslümanların ve Türkiye'nin menfaatini düşünmeyen, sadece bazı ülkelere düşman radikal kafa manasızdır.10-Zalimlere karşı mazlumların yanında olan Yeniden Büyük Türkiye ideali merhum Erbakan hocamızın meşhur ettiği bir tabirdir ve doğrudur.11-Müslümanların,boyunduruğuna girmemesi ve zalimlere karşı çıkabilmesi için zenginleşmek ve gerçekçi dış politikaya bağlı olmak zorundayız.12-Merhum büyük öncümüz Necip Fazıl da camilerimizin yanında tüten binlerce fabrikalarımızın olması gerektiğini söylüyordu.13-Küffara karşı ayakta kalmak ve zamanı geldiğinde de küffar zulmüne başkaldırabilmek için gerçekçi dış politikamız olmak zorundadır.14-Recep Tayyip Erdoğan’ı büyük lider yapan ruh da bu üç siyasi cereyanın ortak ruhudur. Erdoğan bu millet için emsalsiz önemdedir.15-İslam’ın küffar tarafından esir edilmesini istemiyorsak daha modernleşmek ve küreselleşmek zorundayız. Duygusallıkla bu iş olmaz.16-Mazlum Müslümanların hakkını Türkiye olarak başka türlü savunma seçeneğimiz yoktur.Davutoğlu ve Gül kafası iflas etmiştir.