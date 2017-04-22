Ünlü manken Ebru Şallı, çıplak fotoğraf skandalı sonrası Instagram'dan kahvaltı fotoğrafı paylaştı. Hiçbir şey olmamış gibi davranan Şallı, fotoğrafı yoruma kapattı

Magazin gündemine çıplak fotoğraf ile bomba gibi düşen Ebru Şallı, Instagram'dan kahvaltısının fotoğrafını paylaşıp hiçbir şey yaşanmamış gibi davrandı. Menajeri, fotoğrafın Şallı'ya ait olmadığını söylemesine rağmen sosyal medya çalkalandı.Çıplak fotoğraf skandalı sonrası hiçbir şey yaşanmamış gibi Instagram'da fotoğraf paylaşan Ebru Şallı bu hareketiyle herkesi şaşırtmayı başardı. Şallı'nın fotoğrafı yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.