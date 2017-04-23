Doğum günü 23 Nisan olan Cem Yılmaz, gözünün sarılı olduğu bir fotoğraf paylaştı

Son günlerde hazırlıklarına devam ettiği filmi için anlaştığı isimlerle fotoğraflarını paylaşan Cem Yılmaz, kendisinin ve Zafer Algöz'ün gözlerinin sarılı olduğu fotoğraflar paylaştı.Cem Yılmaz, Instagram hesabından "Bugün benim doğum günüm ! Gözü olanın gözü çıksın ! Kim büyü yaptı lan bize :))" notuyla bu kareleri paylaştı.Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, gözlerine ne olduğuna dair bir bilgi vermedi. Takipçileri Yılmaz'ın yeni filmi ARİF V 216'dan görüntüler olduğunu iddia etti.Arif V 216 filminde Cem Yılmaz'la kamera karşısına geçmeye hazırlanan usta oyuncu Zafer Algöz de geçtiğimiz gün, gözünün sargılı olduğu fotoğrafı "Ofıste 2 gazi...Cesi ve Dedesi..", notuyla paylaşmıştı. Bir gün sonra benzer bir fotoğrafı Cem Yılmaz'ın da paylaşması, sosyal medyada merak konusu oldu.