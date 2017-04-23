Son günlerde hazırlıklarına devam ettiği filmi için anlaştığı isimlerle fotoğraflarını paylaşan Cem Yılmaz, kendisinin ve Zafer Algöz'ün gözlerinin sarılı olduğu fotoğraflar paylaştı.
Cem Yılmaz, Instagram hesabından "Bugün benim doğum günüm ! Gözü olanın gözü çıksın ! Kim büyü yaptı lan bize :))" notuyla bu kareleri paylaştı.
Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, gözlerine ne olduğuna dair bir bilgi vermedi. Takipçileri Yılmaz'ın yeni filmi ARİF V 216'dan görüntüler olduğunu iddia etti.
Zafer Algöz de paylaşım yaptı
Arif V 216 filminde Cem Yılmaz'la kamera karşısına geçmeye hazırlanan usta oyuncu Zafer Algöz de geçtiğimiz gün, gözünün sargılı olduğu fotoğrafı "Ofıste 2 gazi...Cesi ve Dedesi..", notuyla paylaşmıştı. Bir gün sonra benzer bir fotoğrafı Cem Yılmaz'ın da paylaşması, sosyal medyada merak konusu oldu.