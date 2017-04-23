Fransız siyaset bilimci Philippe Moreau Defarges, ekonomi kanalı BFM Business'de katıldığı bir programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle büyük tepki topladı.

Fransız haber ve ekonomi kanalı BFM Business tarafından yayınlanan 'Dünyada 7 Gün' isimli programa konuk olan Fransa Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IFRI) siyaset bilimi uzmanı Philippe Moreau Defarges, Türkiye'nin AB üyeliğinin mümkün olmayacağını, üyelikle ilgili bir anlaşma imzalansa bile 27 üye ülkeden her birinin bunu onaylaması gerektiğini söyledi.Defarges, Türkiye'deki referandum sonuçlarına itiraz edilmesi için de hukuki yolların kapandığını belirtip itirazların sonuçsuz kalacağını ifade etti.Türkiye'de bir tıkanıklığın olduğunu iddia eden Defarges, "O zaman geriye ya iç savaş ya da bunu söylemek zor ama onun (Erdoğan) öldürülmesi kalıyor" dedi.Defarges, sunucunun "Bir cinayeti meşru gösteremezsiniz" itirazı üzerine de bu yöntemin ve tartışmalarının yüzyıllardan beri sürdüğünü, büyük dinlerde bile bu yönde tartışmaların yaşandığını söyledi.Program bittikten sonra sosyal medyada Defarges'e ve BFM Business kanalına tepki gösteren vatandaşlar, televizyon ekranlarından cinayet çağrısı yapıldığını dile getirdi.Fransa'da yaşayan çok sayıda Türk, Erdoğan'a yönelik bu tür sözlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak sosyal medyada bu konuda kısa mesajlar paylaşarak Fransa Televizyon ve Radyo Yayınlarını Denetleme Yüksek Konseyi'ne (CSA) şikayette bulunduklarını ifade etti. Çok sayıda kişi de Defarges hakkında suç duyurusunda bulunacağını paylaştı.Vatandaşlar ayrıca Defarges'in uzman olarak görev yaptığı IFRI ve BFM Business kanalını da açıklama yaparak özür dilemeye çağırdı.