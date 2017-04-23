Hürriyet yazarı Ahmet Hakan gıda zehirlenmesi geçirdi. Hakan yaşadıklarını köşesinden anlattı

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, gıda zehirlenmesine maruz kaldı ve bu konuyu nüktedan bir şekilde köşesine taşıdı.Üzerinize afiyet...Ben her yıl mutlaka geleneksel olarak bir kereliğine gıda zehirlenmesi denilen afetle karşı karşıya kalırım.Bu satırları o afetin pençesinde inlerken yazıyorum.- Sürekli su içiyorum.- Haşlanmış patatese abanıyorum.- Kendimi yağsız peynire vuruyorum.- Muz üstüne muz yiyorum.Falan...Peki ya ruh halim?Kendimi...- YSK’nın kararlarına maruz kalmış gibi...- AGİT gözlemcilerinden rapor yemiş gibi...- Danıştay’a başvurmuş çaresiz bir CHP gibi...- Yüzde 60 beklerken yüzde 51’e sevinmek durumunda kalmış AK Parti gibi...Coşkusuzluğum bundandır.