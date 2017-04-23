Hürriyet yazarı Ahmet Hakan gıda zehirlenmesi geçirdi. Hakan yaşadıklarını köşesinden anlattı
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan Coşkun, gıda zehirlenmesine maruz kaldı ve bu konuyu nüktedan bir şekilde köşesine taşıdı.
İşte o yazı:
YILLIK GELENEKSEL GIDA ZEHİRLENMEM
Üzerinize afiyet...
Ben her yıl mutlaka geleneksel olarak bir kereliğine gıda zehirlenmesi denilen afetle karşı karşıya kalırım.
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Bu satırları o afetin pençesinde inlerken yazıyorum.
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- Sürekli su içiyorum.
- Haşlanmış patatese abanıyorum.
- Kendimi yağsız peynire vuruyorum.
- Muz üstüne muz yiyorum.
Falan...
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Peki ya ruh halim?
Kendimi...
- YSK’nın kararlarına maruz kalmış gibi...
- AGİT gözlemcilerinden rapor yemiş gibi...
- Danıştay’a başvurmuş çaresiz bir CHP gibi...
- Yüzde 60 beklerken yüzde 51’e sevinmek durumunda kalmış AK Parti gibi...
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Coşkusuzluğum bundandır.