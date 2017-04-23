Türk basınının en seçkin ve saygın kalemlerinden biri olan Gazete Habertürk yazarının medyadan ayrılığı kısa sürdü.

Editör, yönetici ve yazar olarak Türkiye'de gazeteciliğin saygın isimleri arasında yer alan Umur Talu, dört buçuk aylık bir ayrılığın ardından yeniden Gazete Habertürk'te köşe yazmaya başladı.11 Aralık 2016 tarihinde “PAYDOS” başlıklı son yazısıyla okuyucularına veda eden usta isim ayrılığına gerekçe olarak "kendisinin, medyanın ve ülkenin sağlık sorunlarını" göstermiş, "Gazetecilerin, yazanın, çizenin hedef alındığı, mahpus edildiği... İnsanların hayatıyla, haysiyetiyle, hakikatiyle oynandığı bir dünyada, bizim sıradan dertlerin lafı bile olmaz" ifadesini kullanmıştı.Umur Talu, önceki gün Twitter hesabından peşpeşe 29 twitle medyaya yeniden döndüğünü açıkladı.