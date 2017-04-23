Türk sinemasına damga vuran isimlerden usta oyuncu Şener Şen emlak zengini çıktı

Türk sinemasının yaşayan efsanelerinden Şener Şen, beyaz perdedeki sessizliğini Yavuz Turgul'un çekeceği bir filmle bozmaya hazırlanıyor.Oyunculuktan ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatıran usta, Muğla'nın Datça İlçesi'nde satın aldığı araziye 19 villalık havuzlu site yapılıyor.HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre oyunculuktan ve reklamlardan kazandığını gayrimenkule yatıran usta, son olarak turizmin gözde merkezlerinden Muğla'nın Datça İlçesi'ne bağlı Palamutbükü'nden 10 dönüm arazi satın aldı. Şen'in denize sıfır konumdaki arazisinde yer alacak 19 villalık havuzlu sitenin yapımına başlandı.Usta oyuncunun Datça'nın en gözde koylarından Palamutbükü'ndeki arazisinden başka Rumelihisarı ve Beyoğlu Tomtom Mahallesi'nde iki binası, Etiler'de ise lüks bir dairesi bulunuyor.