Fransa İçişleri Bakanlığı, bugün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk tur oylaması için seçmenleri oy kullanmaya, 'Nusret'li paylaşımla çağırdı

Fransa İçişleri Bakanlığı Twitter adresinden seçmenleri oy kullanmaya Nusret paylaşımı ile çağırdı.Hareketiyle dünyaca ünlenen Nusret'in tuz dökme fotoğrafına zarf montajlayıp paylasan İçişleri Bakanlığı, "İşte o gün geldi! Oyunuzu kullanmak için bulunduğunuz şehre göre saat 19.00'a veya 20.00'ye kadar vaktiniz bulunuyor" paylaşımını yaptı.Fotoğraf, #VoteChallenge ve #ElectionPresidentielle2017 hashtag'iyle paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta ayrıca Nusret'in tişörtünün üzerinde Fransızca "Evet oyumu kullanıyorum" yazıldı.