Nokia, yeniden hayat bulan efsane telefonu 3310 için resmi fiyat ve çıkış tarihi açıklaması yaptı. Yeni Nokia 3310'un fiyatı 59 euro'dan piyasaya sunulacak

Nokia, markasıyla özdeşleşmiş efsane 3310 modelini, geçtiğimiz Şubat ayında düzenlenen Mobile World Congress 2017 etkinliğinde yenilenmiş hâliyle tekrar tanıtmıştı. Finlandiyalı üretici Nokia, bugün cihazın resmi çıkış tarihi ve fiyat etiketini açıkladı.Mobile World Congress 2017'de yapılan lansmanda Nokia, yeni 3310 modelleri için bir tarih vermese de sonrasında 2017 yılın ikinci çeyreğini işaret etmişti. Şirket, bugün yaptığı bilgilendirme duyurusunda yeni Nokia 3310 için kesin olarak önümüzdeki Mayıs ayında piyasaya çıkacağı bilgisini paylaştı.Yeni Nokia 3310 telefonlar 28 Nisan tarihinden itibaren stok için dağıtıma çıkarılacak. Yani cihaz böylelikle Mayıs ayının ikinci haftasına doğru tüm mağazalarda olabilir.Nokia tarafından bir diğer açıklama ise fiyat ile ilgili. Önceleri 49 euro olarak açıklanan fiyatlarda artışa gidildi. Yeni Nokia 3310 fiyatı 59 euro olacak. 10 euro küçük bir fark gibi görünse de yaklaşık % 20 tutarındaki bu artış yabana atılacak gibi değil.Öte yandan, İskandinavya'da bulunan kimi perakendecilerin 3G destekli olduğunu belirttiği yeni Nokia 3310 için 99 euro fiyat koyması da bir başka kayda değer gelişme. Zira daha önce böyle bir modelden bahsedilmemişti. İleri ki günlerde bu konunun da açıklığa kavuşması bekleniyor.Boyutlar: 115.6*51.0*12.8mm - 79.6 gramEkran: 2.4 inç QVGAKamera: 2 MP, LED flaş destekliDepolama: 32 GB'a kadar microSD kart desteğiYazlım: Nokia Series 30+Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV bağlantı noktası