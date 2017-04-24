Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından türbanlı bir paylaşımda bulundu.

Oyuncu Gamze Özçelik, Instagram hesabından tesettürlü fotoğrafını paylaşıp, Miraç Kandili'ni kutlayıp, dua istedi.Tesettürlü fotoğrafını paylaşan Özçelik, eklediği notla Miraç Kandilini kutlayıp takipçilerinden "Dua edin canlar. Çok istiyorum..." sözleriyle dua istedi.“Alemlerin nuru, yolumuzun güneşi Efendimiz, Ya ResulAllah... Sevdan sevdamız, yolun yolumuzdur. Rabbim, yolumuzu kolaylaştırsın, ayaklarımızı sabit kılsın. Miraç Kandilimiz hayırlara vesile olsun... (Dua edin canlar. Çok istiyorum.;) Ucunda rızaya bir adım daha yaklaşmak var.”