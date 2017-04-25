Demet Akalın'ın sosyal medya hesabından zaman zaman yaptığı Survivor yorumları dikkat çekiyor

Geçen hafta Sema ve Burçak arasında bir tartışma yaşanmıştı. Demet Akalın Sema'yı haklı bulmuş Burçak'a kızmıştı ve kızgınlığını da Twitter hesabından şu sözlerle dile getirmişti:''Şu Burçak elendiğinde davul zurna çaldıracağım! Ne terbiyesiz kızsın sen ya! Bi anneye kaçıncı hahaha Sema'ya bak ağlıyor dedin ya! Yazıklar olsun"Demet Akalın dün akşam da Sema'nın destekçisiydi.Demet Akalın Survivor'da eleme potasına giren ünlüler takımı yarışmacısı Sema Apak'a destek olmak için 10 tane oy attı.Sema'ya 10 kez destek mesajı gönderen Demet Akalın attığı oyların ekran görüntüsünü olarak Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Demet bu hareketiyle Survivor favorisini de belli etmiş oldu.