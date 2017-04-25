İrem Sak, Samsung’un ‘Ona Göre Anlat’ isimli dijital reklam kampanyasının yüzü oldu.

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu İrem Sak, Samsung’un ‘Ona Göre Anlat’ isimli dijital reklam kampanyasının yüzü oldu.Kadınlara, futbolseverlere, işlerini dar vakitlere sıkıştıranlara hatta teknolojiye mesafeli olanlara farklı ve eğlenceli bir video serisiyle seslenen güzel oyuncu, doğaçlama performansı ve dansıyla da dikkat çekti.İrem Sak, 32 saat süren çekimlerde, 60 kez makyaj tazeledi ve yaklaşık 50 tabak kırdı.