İstanbul Kapalıçarşı'da güne 3,5780 liradan başlayan dolar son iki ayın en düşük seviyesini gördü. Euro ise 3,8880 liradan alıcı buluyor
Dolar/TL Fransa seçimlerinin gelişen ülke para birimlerinde yarattığı iyimserlikle 2 ayın en düşük seviyelerinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da 3,5760 liradan alınan dolar 3,5780 liradan satılıyor. 3,8860 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 3,8880 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,5920 lira, euronun satış fiyatı ise 3,9040 lira olmuştu.