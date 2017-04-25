Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu adlı yarışma yeni bölümleriyle yeni kanalından ekranlara gelmeye hazırlanıyor

Ali İhsan Varol'un sunduğu beğenilen yarışma programı Kelime Oyunu Teve2 kanalından izleyiciyle buluşacak.Kelime Oyunu, 2008 yılında Kanal 1'de başlamış, kanalın kapanmasının ardından 2010'da Bloomberg HT'ye geçmişti. 2013 yılından itibaren ise Show TV'de yayınlanmaya başlayan yapımın 19 Aralık tarihindeki bölümünde Ali İhsan Varol Gezi olaylarındaki olayları ele alan sorular sormuştu. Varol 'Halk ağzında rüşvet alan kişi" sorusunu sormuş, soruya 'yiyici' yanıtı verilmişti.2014 yılında Fox TV'ye transfer olan Kelime Oyunu bir süre sonra düşük reytingleri dolayısıyla yayından kaldırılmıştı.