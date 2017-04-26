'Tuzlama' hareketi 'Saltbae' akımına dönüşen Nusret hakkında şok bir iddia ortaya atıldı

Ünlü et restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin, ilginç tuzlama hareketiyle gelen şöhretini dünya çapında bir PR çalışmasına dönüştürmek için 2 milyon dolar harcadığı ileri sürüldü.Tuzlama (saltbae) hareketiyle fenomen olan Nusret'in tuz dökme hareketinin dünya kamuoyunda gündeme gelmesi için ABD'li bir ajansla anlaştığı öğrenildi.İlginç tuzlama hareketi sayesinde Nusret, dünya çapında tanındı. Ancak Nusret'in bu tanınırlığının ardında sadece hareketinin olmadığı, bunun için yüklü miktarda PR harcaması yaptığı ortaya çıktı.Uçankuş'un haberine göre dünyaca ünlü isimlere bile tuzlama hareketini yaptıran Nusret'in PR çalışmaları için 2 milyon dolar harcadığı, bu yüzden de iş ortaklarının tepkisini çektiği söyleniyor. Şirket içinde bu PR çalışmasının markaya zarar verildiği konuşulsa da Nusret bildiğinden vazgeçmiyor.Nusret, oyuncu Leonardo DiCaprio'nun Dubai'de Nusret'e gitmesi ve kendisinin Narcos dizisinde gözükmesi için ciddi ödemeler yaptı.Yine tuzlama hareketi yapan İtalyan oyuncu Marco Borriello, ünlü şarkıcı Bruno Mars, Golden State Warriors, Galatasaraylı Lukas Podolski, Bayer Leverkusen'de oynayan mili oyuncular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak, Arsenal'de forma giyen Welbeck, Lyon takımında oynayan Doria ve daha birçok kişi de hareketi yapma karşılığında Nusret'ten ücret aldı.