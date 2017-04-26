Telefonda tuzağa düşürdükleri kişileri milyonlarca lira çarpan dolandırıcılar Ertuğrul Özkök'ü de dolandırmak istedi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök de telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.Ancak yılların gazetecisi Ertuğrul Özkök, telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmedi.Özkök yazısında dolandırıcıların taktiklerini ve onların tuzağına düşmemek için yapılması gerekenleri anlattı.Ardından da kendisini dolandırmak isteyen kişilerin nasıl yakalanabileceğinin yolunu gösterdi.GEÇEN pazartesi günü hayatımda ilk defa telefonda dolandırıcılara muhatap oldum.“İstanbul Emniyeti İnternet Suçları Birimi”nden olduğunu söyleyen bir kişi aradı.Şimdi bu tecrübemi sizinle paylaşıyorum.Bu kişiler beni cebimden değil, çok az insanın bildiği ev telefonumdan aradılar.Polis terminolojisini iyi bilen bir kişi konuştu. Fonda telsiz sesleri efekti vardı.Bana önce kimlik bilgilerimi doğrulatmak için anne-baba ismimi, ev adresimi sordu.Güven vermek için “Sizi amirime bağlıyorum” diye konuştu.Şu hikâyeyi uydurdu:“Birimimizce gözaltına alınan iki kişi, kimlik bilgilerinizi para karşılığı bir banka çalışanından aldığını söylediler. Son zamanlarda kimlik bilgilerinizi herhangi birine verdiniz mi?”Ben de bu kişilere karşı yapılması gereken ilk şeyi yaptım.“Bana adınızı soyadınızı verin ben sizi arayayım” dedim.O an telefon kapandı ve bir daha açılmadı.Ben de bu durumu hemen İstanbul Emniyeti’ne bildirdim.DOLANDIRICILAR beni ev telefonumdan aradığı için, kimin aradığını göremedim.Ama çok güvendiğim bir şey var.25 yıldan beri, gelmiş, geçmiş, gelecek bütün polis ve istihbarat birimleri telefonlarımı dinlediği için rahatım.Polis bunu çözmek isterse, dinlenen telefonlarımdan iz sürebilir.