BKM'nin yeni filmi Kolonya Cumhuriyeti 21 Nisan'da vizyona girmişti

BKM'nin yapımcılığını yaptığı Kolonya Cumhuriyeti; Dedemin Fişi, Çarşı Pazar sinema filmlerinin senaristi olarak tanınan Murat Kepez'in de ilk uzun metraj sinema filmi. Komedi türündeki yerli filmde Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Uğur Bilgin, Mahir İpek gibi isimler yer alıyor.21 Nisan'da vizyona giren giren BKM'nin yeni filmi Kolonya Cumhuriyeti BoxOffice Türkiye verilerine göre ilk üç gününde 208.021 izlenme sayısına ulaştı.