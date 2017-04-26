Oyuncu Şevket Çoruh, yayın hayatına son vereceğini açıklayan Penguen dergisine destek videosu hazırladı

Sevilen dizi 'Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri oyuncu Şevket Çoruh, dört sayı sonra kapanacağını açıklayan Penguen dergisine destek için bir video hazırlayıp sosyal medyada paylaştı.2002 yılından bu yana yayımlanan haftalık mizah dergisi Penguen, maddi sorunlar nedeniyle dört sayı sonra kapanacağını açıkladı. Bunun üzerine sosyal medyada Penguen dergisine destek için kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Tiyatro ve sinama oyuncusu Şevket Çoruh da Penguen dergisine destek için çektiği videoyu "Buzullar eriyene kadar penguenler yaşayacak #penguenkapanmasın" diye mesaj yazarak sosyal medya hesabından yayımladı.