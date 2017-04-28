Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili düşüncelerini köşesine taşıdı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında son günlerde özellikle referandum sürecindeki sessizliği ile dikkat çeken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili bir değerlendirme yazdı.'Abdullah Gül hakkında 7 tez' başlıklı yazıda Gül'ün özelliklerini analiz eden Ahmet Hakan, Gül'ün sağlamcı olduğunu söyledi. 'Yaş tahtaya asla basmaz. Adımını atarken kırk kere düşünür' sözleri ile Gül'ü tanımlayan Ahmet Hakan, Gül'ün sabırlı olduğunu da söyledi."Sabır taşı çatlar ama Abdullah Gül taşında zerre kadar çatlama olmaz. “Belki de akıllanır” bile demeden hep “Sabır, sabır, ya sabır” der" diyen Ahmet Hakan, Gül'ün risk almadığını da şu sözlerle anlattı: “En büyük risk, risk almamaktır” sözünü hiç işitmemiştir. O yüzden en büyük riski alır... Yani risk almaz.Ahmet Hakan, Gül'ün risk almadığını bir de fotoğraf karesi paylaşarak örneklendirdi.Yaş tahtaya asla basmaz. Adımını atarken kırk kere düşünür. Kırk kere düşündükten sonra da hemen adımını atmaz. Kırk kere daha düşünür.Sabır taşı çatlar ama Abdullah Gül taşında zerre kadar çatlama olmaz. "Belki de akıllanır" bile demeden hep "Sabır, sabır, ya sabır" der."En büyük risk, risk almamaktır" sözünü hiç işitmemiştir. O yüzden en büyük riski alır… Yani risk almaz.Hep aynı mekânlara takılan, hep aynı yerlerde tatil yapan, hep aynı arkadaşlarla dolaşan tipler vardır ya… İşte o hesap…'Öfke kontrolü' dersinin ordinaryüsüdür… Eşi Hayrünnisa Hanım'ı bile öfkeden delirtecek kadar kontrollü…"Aslansın" derler, aldırmaz. "Kaplansın" derler, tınmaz. "Bu işi bir tek sen yaparsın" derler, oralı olmaz… Gazlamak falan nafile yani…Bir bekleme ustasıdır… Bekler, bekler, bekler… Otobüsler geçer, trenler geçer, uçaklar kalkar, gemiler kalkar… O hep bekler.""Abdullah Gül cumhurbaşkanı olmasın diye ortalığı birbirine katanların bugün Abdullah Gül cumhurbaşkanı olsun diye bastırması…Hayat çok garip! Kuşlar, vapurlar falan…"